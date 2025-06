Parada LGBT+ em SP pede 'velhice saudável e cheia de brilho' e tem vaias a Trump

O professor de educação inclusiva, Isaac Khaky, 32, fez uma roupa em homenagem ao tema da parada. Ele selecionou foto de personalidades LGBT mais velhas e fez um colete com as fotografias. Entre os homenageados na roupa estavam Ney Matogrosso, Marco Nanini e David Bowie.

Pela manhã, já era numeroso o público montado com muito glitter e leques coloridos, mais uma ou outra lingerie. Havia também muitas famílias com seus filhos.

O gracejo marcou os discursos iniciais do maior evento LGBTQIA+ do calendário nacional, que ocorre neste domingo (22) sob o mote "Envelhecer LGBT+: Memória, Resistência e Futuro".

