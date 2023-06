Parada do Orgulho LGBT+ traz a São Paulo visitantes de todo país

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Parada do Orgulho LGBT+, que acontece na avenida Paulista, em São Paulo, trouxe público de diversas partes do Brasil à capital paulista neste domingo (11). Estados de norte a sul do país apareceram em bandeiras e fantasias dos visitantes.

"É um evento nacional, e para nós é muito prazeroso e representativo ver essa multidão tomando a rua. Traz uma visibilidade gigantesca", disse a professora Luciene Neves, 51, que veio de Mato Grosso participar do desfile. "Eu não vinha [na Parada de São Paulo] há 15 anos, e continua gigante. Nesse ano tem significado muito importante, depois de superarmos o governo passado", acrescentou.

O caráter político do evento também foi lembrado pelo curitibano Luiz Domingos, 55. "É a maior parada LGBT+ do mundo e os carros de som sempre reforçam a luta por direitos", disse o enfermeiro, que prestigiou o evento de São Paulo pelo segundo ano consecutivo.

Natural de Recife, José Natal de Paula Amaral, 62, trouxe da capital pernambucana as cores de seu estado na fantasia. "Aqui nós somos melhores acolhidos. Já participei de 19 paradas em São Paulo e essa está sendo uma das melhores, com ótima organização", disse o militar do Exército, que desfilava com outros quatro amigos.

A parada também trouxe turistas do interior paulista. O casal José Aparecido Aragão, 48, e Ilton Guedes, 55, dirigiu por 647 km para vir de Dracena à capital. "É a nossa primeira vez. Sempre tivemos curiosidade e estamos curtindo muito", disse Aragão.