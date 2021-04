Para conter Covid, Araraquara impede entrada de 1 em cada 5 carros em barreira sanitária

O lockdown de dez dias, com restrições totais nos sete primeiros, resultou na queda de novos casos de coronavírus, nos índices de ocupação de UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e de mortes, mas as medidas foram adotadas agora como uma oportunidade de frear mais o contágio, segundo o secretário da Segurança Pública de Araraquara, João Alberto Nogueira Junior.

A cidade soma 333 óbitos em decorrência da Covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 241 ocorreram neste ano --217 deles desde fevereiro, quando explodiram as mortes causadas pela variante brasileira do vírus.

Na quinta-feira (1), véspera do feriado nacional da Sexta-feira Santa, 310 dos 1.476 veículos com placas de outras cidades que foram abordados tiveram de retornar para os municípios de origem após não conseguirem justificar a razão para viajar para Araraquara --1 em cada 5 veículos.

Cidade que se tornou símbolo do avanço da nova variante da Covid-19 no estado, Araraquara (a 273 km de São Paulo) antecipou dois feriados para esta semana e suspendeu o funcionamento do transporte coletivo para restringir a circulação de pessoas entre quarta-feira (31) e domingo (4).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.