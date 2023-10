Para conter alagamentos, SC fecha a maior barragem do estado após confronto entre PMs e indígenas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em razão das fortes chuvas, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), pediu em comunicado à imprensa, neste sábado (7), que a população das áreas mais afetadas deixe suas casas e alagamentos de quase 14 metros em algumas cidades.

"Estamos passando por um momento muito difícil, e ainda vai se agravar até segunda-feira. A maior preocupação, agora, é com a enchente, que deve atingir 14 metros", afirmou o governador.

O governador não especificou os municípios, mas informou que a região do vale do Itajaí é uma das mais afetadas. O estado está em situação de emergência e, pelo menos, 90 cidades foram afetadas pelo temporal. Além do vale, Planalto Norte, Oeste e áreas de divisa com o Rio Grande do Sul concentram os maiores estragos.

"As pessoas têm obrigação de obedecer [a Defesa Civil], é um chamamento para que as pessoas deixem suas casas, até o segundo andar. Quando chega a dez metros, não se consegue fazer a remoção das pessoas. É uma situação dramática", prosseguiu Mello.

Durante o pronunciamento, a Defesa Civil confirmou duas mortes, uma em Palmeira, na serra de Santa Catarina, e outra na cidade de Rio do Oeste.

"Estamos dizendo com dor no coração, as pessoas têm que sair [de casa] para preservar a vida. Com o volume de chuva, não temos o que fazer. Terça-feira terá uma recuada, mas quarta vem de novo", disse Mello.

O governador ainda destacou que o Corpo de Bombeiros e o Exército já estão mobilizados para atuar no resgate de pessoas ilhadas pela chuva neste domingo (8), quando há previsão de mais chuva.

Uma das comportas da barra de Ituporanga, no vale do Itajaí, foi fechada. Segundo a Defesa Civil, a decisão foi tomada "após a avaliação técnica de que a barragem poderia perder a operação por conta do alto volume armazenado no equipamento."

Pelo menos, 16 rodovias tiveram interdições totais e parciais em razão dos deslizamentos de terra e alagamentos.

INUNDAÇÃO DO RIO URUGUAI

Um alerta da Defesa Civil, no início da madrugada de domingo (08), reforça os riscos de inundação de cidades situadas ao longo do rio Uruguai, nas regiões do Alto, Médio e Baixo Uruguai. Os mais afetados são os municípios de Barra do Guarita, Iraí e Porto Mauá, que estão recebendo maior aporte de águas tanto do rio Uruguai como de afluentes do estado de Santa Catarina.

Hidrólogos da Sala de Situação do Rio Grande do Sul avaliam que os efeitos da inundação devem atingir as cidades do Médio Uruguai, entre Porto Mauá e São Borja, no decorrer da manhã deste domingo. Já nas regiões do Baixo Uruguai, entre São Borja e Uruguaiana, as cheias devem ter impacto maior no fim do domingo e início da segunda-feira.