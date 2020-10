Papo de mãe

Nesta sexta, às 23h, vai ao ar no GNT o último episódio da temporada do Boas-Vindas: Álbum Caseiro de Família. Essa série documental fala sobre as dores e as delícias da maternidade, sempre com uma mãe famosa e uma mãe anônima.

A atriz Regiane Alves conta que passou anos tentando engravidar e depois conseguiu ter um filho na sequência do outro. Ainda tem um relato curioso de duas gêmeas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.