Papa responde ao tratamento, mas segue em risco, diz Vaticano

Não corre 'risco de morte'. Apesar de ainda estar com um quadro de saúde delicado, os médicos afirmaram que morte não é uma preocupação no momento. "Se me perguntarem agora se sua vida está em perigo, a resposta é não. Mas a realidade é que ele é o papa, mas também é um homem", explicaram os médicos.

Papa segue acamado. Mesmo com problemas respiratórios, ele respira sem ajuda de aparelhos, segundo Sergio Alfieri, médico do hospital Gemelli, em Roma.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.