Papa Francisco demite padre investigado por abusos sexuais no interior de SP

O padre havia sido afastado da função eclesiástica em janeiro daquele ano, após reportagem da Folha revelar que ele estava sob investigação do Ministério Público por suposto envolvimento com meninos que lhe tinham como guia na basílica de Americana. Paralelamente à apuração da Promotoria, se iniciou a investigação canônica, sob ordenamento da igreja. As investigações que tramitam na Justiça seguem sob sigilo.

Ao site G1 Ricardo se disse "totalmente surpreso" com a demissão da igreja católica e afirmou que está sendo perseguido pela Diocese de Limeira, sem possibilidade de defesa. Ele declarou que pretende entrar com recurso contra a decisão.

De acordo com o comunicado divulgado pela Diocese de Limeira na sexta-feira (11), Pedro Leandro Ricardo, já tratado com o pronome "senhor" e não padre, assim que notificado, "não poderá mais exercer, válida e licitamente, o ministério sacerdotal". A nota é assinada pelo bispo Diocesano de Limeira, dom José Roberto Fortes de Palau.

