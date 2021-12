Palestra de mulheres negras sobre preconceito é alvo de ataques racistas

"A gente sofre isso o tempo todo e nem sempre as pessoas dão atenção. Só quando você presencia é que você percebe quão grave é. Foi uma forma delas [as pessoas que estavam presentes] verem o que a gente passa", disse Letícia.

Mais de uma hora depois, já no final do evento, os mesmo perfis voltaram a entrar na sala e, novamente, o perfil Maria Clara compartilhou a tela. Desta vez, foi compartilhada uma imagem e o hino do Flamengo. Para as palestrantes, esta foi uma referência ao urubu, mascote do time, em outra ação racista.

"Para mim foi muito simbólico ser uma mesa com três mulheres e ser três gorilas dançando no vídeo", disse Letícia a reportagem.

O evento virtual começou às 14h no dia 26 de novembro. Logo nos primeiros minutos, quando cerca de 15 pessoas acompanhavam a transmissão, três perfis, que foram identificados pelas palestrantes como falsos, entraram na sala da videoconferência e um deles, com nome de "Maria Clara", começou a compartilhar a própria tela e mostrar um vídeo de três gorilas dançando.

