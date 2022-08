Palacete Eduardo Benjamin Jafet, em SP, abre para visita única neste domingo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Museu do Ipiranga, cuja reabertura está prevista para 6 de setembro, não é a única construção histórica do bairro que ajuda a entender o passado de São Paulo. A cerca de 500 metros dali, um aglomerado de casarões conta parte da história da comunidade libanesa na capital. E, neste domingo (21), um deles estará aberto à visitação: o Palacete Eduardo Benjamin Jafet.

A visita faz parte da Jornada do Patrimônio 2022, evento realizado anualmente pela Secretaria Municipal de Cultura através do Departamento do Patrimônio Histórico e da Coordenadoria de Programação Cultural. A programação é pensada com o objetivo de aproximar a população do patrimônio histórico da cidade.

A jornada acontecerá em vários pontos da capital durante os dias 20 e 21 de agosto.

O Palacete Eduardo Benjamin Jafet é uma das seis construções do bairro do Ipiranga que pertenceram à família Jafet, formada por libaneses que chegaram ao Brasil no final do século 19. Eles foram importantes investidores da indústria e do comércio na cidade, sendo responsáveis pela urbanização do Ipiranga.

A mansão leva o nome do engenheiro civil que a projetou. Eduardo Benjamin Jafet pensou na construção para ser sua própria residência e assim o fez em 1934. Até hoje, o palacete possui um jardim com belvedere e mantém muitas de suas características originais, como a distribuição dos ambientes e diversos elementos decorativos.

Em 2005, as seis construções da família Jafet localizadas no Ipiranga foram tombadas como patrimônios históricos de São Paulo.

Só que, ao contrário do Palacete Rosa e do Palácio dos Cedros, que são utilizados como espaço para casamentos e outros eventos, o Palacete Eduardo Benjamin Jafet jamais foi aberto para nenhum tipo de visitação.

Por isso, fazer o passeio na Jornada do Patrimônio será uma oportunidade única de conhecer de perto um pouco da história de uma das famílias de imigrantes mais importantes no intenso progresso que ocorreu no bairro e na cidade no início do século 20.

Atualmente, o casarão está em fase inicial de obras, pois será utilizado como espaço de uma escola particular bilíngue de ensino infantil e fundamental. O colégio será inaugurado em dezembro de 2022.

*

VISITA AO PALACETE EDUARDO BENJAMIN JAFET

Quando: Dom. (21), das 14h às 17h

Onde: Rua Bom Pastor, 825, Ipiranga

Preço: Grátis, inscrições pelo email [email protected]