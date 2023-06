Pai perde caminhão do filho de vista, retorna e encontra jovem morto no ES

O tacógrafo do veículo estava sem funcionar, mas a análise preliminar da PRF mostra que o caminhão tinha "velocidade incompatível com a curva".

O socorro foi acionado, mas a morte de Saymon foi constatada ainda no local do acidente.

O pai dele, que trafegava na via em outro veículo, perdeu o filho de vista no retrovisor e voltou, encontrando o veículo acidentado e o jovem preso às ferragens.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um jovem de 22 anos morreu após o caminhão no qual ele estava tombar em uma rodovia do Espírito Santo. O pai dele, que viajava em outro veículo, encontrou o corpo após o acidente.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.