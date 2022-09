Pai é baleado e morre em frente ao filho de 13 anos no Alto de Pinheiros, em SP

O pai teria levantado as mãos e dito que entregaria tudo, mas foi baleado na cabeça --ele morreu no local. Logo depois, os criminosos fugiram. O garoto não foi ferido.

Segundo o boletim de ocorrência registrado no 14º DP (distrito policial), de Pinheiros, a dupla aproximou-se do carro em que pai e filho estavam e anunciou o assalto.

