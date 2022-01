Pai de garota vacinada emocionou-se com visita de ministros e ligação de Bolsonaro, diz secretário

Spadaro diz que os ministros visitaram a criança no leito e que o pai, que é policial militar, também contou com empolgação sobre a ligação que havia recebido de Jair Bolsonaro (PL), sem dar detalhes. Ele relata que a criança está bem, consciente e até o momento não apresenta qualquer sinal de sequelas neurológicas.

"Ficou bem claro que era uma visita de solidariedade e cortesia com a família. Não houve nada no sentido de fiscalização ou que dali pudesse sair uma decisão no sentido de paralisar a vacinação", afirma Spadaro.

"A gente recebeu os ministros no aeroporto, fomos direto para o hospital, onde o pessoal já estava esperando, e o ministro rapidamente já conversou com o pai, que ficou muito emocionado e bastante satisfeito de estar sendo ouvido e acolhido. Eles passaram por um momento bem complicado", afirma Spadaro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.