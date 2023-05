Pai de criança morta asfixiada é condenado a 1 ano e meio de prisão

O pai disse à polícia que tomava banho. Najjar disse que, quando saiu do banheiro, encontrou a filha com uma sacola na cabeça sem respirar. Os exames concluíram que a menina tinha ferimentos na boca, manchas roxas no corpo e o tímpano rompido.

A menina foi encontrada com um saco plástico na cabeça. O IML concluiu que a morte se deu por asfixia. Ricardo Najjar tinha 23 anos quando foi preso temporariamente pela Polícia Civil durante o velório da filha, em dezembro de 2015. O caso ocorreu no Jabaquara, zona sul de São Paulo.

O júri entendeu que não houve intenção de matar. O júri acolheu a tese da defesa de Najjar e classificou o caso com homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Com isso, a pena definida pelo juiz foi de um ano, seis meses e 20 dias.

