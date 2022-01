Pai de criança de Lençóis Paulista diz aguardar exames para cuidar da filha

"O presidente me ligou e perguntou se eu poderia receber o ministro Queiroga. Ele e Damares estiveram com a gente e também fizeram uma visita à minha filha", disse Petenuci. Aos pais da criança, Queiroga teria informado que o Ministério da Saúde acompanhará de perto o caso.

No Twitter, mesmo depois de o governo paulista ter concluído que a reação estava ligada à doença congênita rara, Damares disse que teve encontro com a criança "hospitalizada após suspeita de parada cardíaca no mesmo dia em que recebeu a vacina contra Covid".

O evento adverso pós-vacinação foi descartado após análise do Centro de Vigilância Epidemiológica da pasta, realizada por mais de dez especialistas. "Não existe relação causal entre a vacinação e o quadro clínico apresentado, portanto, o evento adverso pós-vacinação está descartado", diz a conclusão do relatório.

