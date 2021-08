Paes faz 'apelo público' a Ministério da Saúde e Rio pode ficar sem vacinas na segunda

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O município do Rio de Janeiro suspenderá, na próxima segunda-feira (9), a vacinação de primeira dose contra a Covid-19 se não receber neste fim de semana nova remessa de imunizantes do Ministério do Saúde. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde.

No último dia 23 de julho, o município já havia suspendido por cinco dias a vacinação de primeira dose por falta de estoque.

A Secretaria recebeu nesta sexta (6) 223.868 doses de vacinas e tem previsão de aplicar 175.806 segundas doses nos próximos dias.

Segundo o cronograma atual, na próxima segunda-feira (9) serão vacinadas pessoas a partir de 26 anos. A vacinação para todas as pessoas com mais de 18 anos está prevista para terminar no dia 18 deste mês.

O secretário de Saúde, Daniel Soranz, afirmou nas redes sociais, na manhã deste sábado (7), que o município aguardava doses de Coronavac e Pfizer já em estoque do Ministério da Saúde. Procurada pela reportagem, a pasta ainda não respondeu.

Em resposta à publicação do secretário na rede social, o prefeito Eduardo Paes fez o que chamou de "apelo público" ao Ministério da Saúde para acelerar a distribuição de vacinas.

"Soube que tem inclusive um monte de coronavac do @butantanoficial lá estocada. Bora distribuir. Só 5% dos internados no Rio tomaram vacina. Ou seja, elas funcionam e SALVAM VIDAS! #boradistribuir", escreveu o prefeito.

Segundo a assessoria do Instituto Butantan, o laboratório tem cumprido o cronograma acordado com o Programa Nacional de Imunização (PNI), inclusive com antecipação de entrega. Ainda segundo o órgão, não existe estoque de lotes de vacinas, que são liberados assim que ficam prontos, de duas a três vezes na semana.

A próxima entrega ao Ministério da Saúde, de 2 milhões de doses de Coronavac, está prevista para segunda-feira.