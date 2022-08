Paes afirma que hackers tentaram roubar dados sigilosos no Rio

Em novembro de 2020, ministros e servidores do STJ (Superior Tribunal de Justiça) ficaram temporariamente sem acesso a processos digitalizados, emails e outros sistemas internos após a rede interna da corte sair do ar. O tribunal afirmou ter sido alvo de invasão hacker.

À época, usuários que acessavam o aplicativo encontravam um recado afirmando que os dados do sistema haviam sido copiados e excluídos e estavam nas mãos do grupo invasor. "Nos contate caso queiram o retorno dos dados", dizia a mensagem.

No final de 2021, ataques hackers prejudicaram sistemas de órgãos federais como o ConecteSUS, responsável pelo certificado nacional de vacinação, que saiu do ar em dezembro.

Entre os serviços afetados estão o atendimento e inscrição no cadastro do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) e a inserção de pedidos de exames e consultas nos sistemas de regulação em unidades de saúde que utilizam o sistema digital da prefeitura.

"Tenho exata noção dos transtornos que essa ação criminosa está causando na vida das pessoas, mas a ordem de quem entende do assunto é que os serviços só sejam restabelecidos quando tivermos muita certeza de que não tem nenhuma informação particular em risco", disse o prefeito em comunicado nas redes sociais.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), afirmou na noite desta quarta-feira (17) que hackers tentaram roubar dados sigilosos da prefeitura e por isso todos os serviços digitais foram retirados do ar preventivamente por determinação de equipes técnicas.

