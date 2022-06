Padre é afastado das funções em Natal após áudio sobre suposta relação com homem

A Arquidiocese de Natal confirmou em nota o afastamento do pároco para que sejam "apurados os fatos e tomadas as devidas providências".

Na gravação, ela confronta os dois a respeito do assunto. As vozes masculinas são atribuídas ao seu marido e ao sacerdote.

O áudio em questão teria sido gravado pela esposa do homem com quem o padre teria mantido relações.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Arquidiocese de Natal (RN) afastou um padre das funções ministeriais nesta sexta-feira (3) após o vazamento de um áudio sobre um suposto envolvimento sexual do sacerdote com outro homem.

