Pacientes esperam meses por cirurgia em hospital na zona norte de SP

O motorista então buscou informações e chegou a ir ao Nossa Senhora do Pari, mas ouviu que é preciso seguir a recomendação do hospital.

Os fixadores externos, usados para ajudar a fixar os ossos durante o tratamento, causavam sangramentos constantes na perna de Francisco e dores que não eram aliviadas com analgésicos comuns. "Fiquei três meses com isso, inchava, escorria muito sangue, não conseguia comer e dormir, perdi quase dez quilos", afirma.

"E é isso. Tem um paciente aqui que está há cinco meses esperando para operar o fêmur. De tão frustrado que está com a situação, não quer falar com ninguém", afirma.

A dez dias de completar um mês de internação, ele diz que os médicos aparecem para verificar a situação dos pacientes e dizem esperar por atualizações do sistema Cross (Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde). A informação foi confirmada pela pasta de Saúde do governo estadual.

Com a mandíbula solta por causa do acidente, Miraildo também precisou da pressão da esposa para que o hospital fizesse uma tomografia e identificasse o problema.

"Deram medicação para dor, porque gritava, e foi encaminhado para o ortopedista. Mas quando chamou no painel, às 3h42, não tinha um profissional no hospital", conta Marinalva. Já no segundo dia, um profissional analisou o caso e solicitou exames, que indicaram a necessidade de cirurgia na bacia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.