Paciente internado é atingido por bala perdida em hospital e morre em Vitória

"Estou acompanhando de perto o caso ocorrido nesta madrugada em Gurigica e na Av. Leitão da Silva. Estamos com toda a nossa força policial respondendo a esse ato criminoso e investigando as razões do conflito que levaram a perdas de vidas inocentes", escreveu.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), falou sobre as ocorrências em uma rede social.

Segundo o secretário de Segurança do estado, Alexandre Ramalho, a morte do paciente foi comunicada às autoridades às 3h39. Cerca de uma hora antes, às 2h37, houve confronto entre criminosos e policiais na avenida Leitão da Silva, onde fica o hospital.

"A empresa reitera que tornou todas as providências para garantir rápida assistência e salvar a vida do paciente e segue à disposição da família e das autoridades competentes para prestar esclarecimentos", acrescentou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.