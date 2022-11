Paciente de SP perde doação de órgão por bloqueio de rodovias

"Prejuízo todo mundo está tendo com essas rodovias fechadas. O apelo que eu faço a você: desobstrua as rodovias, proteste de outra forma, em outros locais, que isso é muito bem-vindo, faz parte da nossa democracia", continuou.

Bolsonaro faz apelo para que atos cessem. Na noite de quarta-feira (2), o presidente da República publicou um vídeo nas redes sociais para pedir novamente que os manifestantes liberem as vias no país. Ele citou impactos econômicos decorrentes das estradas bloqueadas.

Procurado pela reportagem, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo confirmou a informação. "As equipes técnicas responsáveis consideraram que, devido a bloqueios, não seria possível realizar a operação de forma que o órgão chegasse com segurança ao paciente".

A impossibilidade logística causada pelos bloqueios nas estradas ocasionou a perda de um órgão que seria destinado a um receptor do Estado. No momento, o paciente segue aguardando novo doador compatível para realização do procedimento.Nota da SES-SP enviada para a Saúde de Goiás ontem (3/11)

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.