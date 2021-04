Pacheco promete votar projeto sobre inclusão de medicamentos no tratamento da Covid-19

O ministro tem defendido a análise de novos medicamentos para criar um protocolo do Ministério Saúde para tornar o tratamento da Covid-19 mais efetivo e diminuir as mortes.

Em audiência pública no Senado, Queiroga já defendeu a aprovação do projeto e citou a dexametasona e tocilizumabe como exemplos de substâncias analisadas pela Conitec.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), prometeu ao ministro Marcelo Queiroga (Saúde) que vai votar o projeto de lei para facilitar a inclusão de novos medicamentos nos protocolos de atendimento de pacientes com Covid-19 do SUS (Sistema Único de Saúde).

