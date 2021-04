Pacheco e Queiroga discutem uso de fábricas de vacina animal para produzir imunizante contra Covid-19

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), se reuniu neste sábado (10) com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para debater a possibilidade de uso de fábricas de vacina animal para produzir imunizantes contra a Covid-19 e também o cronograma de aquisição de vacinas.

Também participou do encontro o senador Confúcio Moura (MDB-RO), presidente da comissão temporária criada para acompanhar as ações contra a Covid-19.

Na conversa, foi tratada a antecipação de fornecimento de doses, além da conversão de parques industriais de vacinas para animais para a fabricação de imunizantes contra o novo coronavírus. "É uma possibilidade concreta trabalhada pelo Ministério da Saúde", disse Pacheco.

Pacheco também ouviu a posição do Ministério da Saúde sobre patentes, em especial um projeto que tramita no Senado sobre o tema, e discutiu insumos para sedação, medicamentos para atendimento dos pacientes de Covid-19 e a distribuição de oxigênio aos hospitais onde estão internados doentes.

"Esse cronograma de trabalho, de maneira coordenada e inteligente, colaborativa do Congresso Nacional e do Ministério da Saúde é que nos fará sair desse momento crítico que nós estamos vivendo", afirmou. "É muito importante nós não perdermos o foco, nós mantermos a união, a pacificação, o diálogo permanente, com as soluções efetivas para o problema maior dos brasileiros, que é a pandemia."

A reunião ocorreu dois dias depois de o ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), ordenar a instalação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) pelo presidente do Senado.

Na decisão, o ministro do STF afirmou que já estavam presentes os requisitos necessários para a abertura da comissão, como a assinatura favorável de mais de um terço dos senadores, e argumentou que o chefe do Senado não poderia se omitir em relação ao tema.

Em entrevista à Folha, Pacheco disse que não mexerá "um milímetro" para impedir a atuação da CPI da Covid, embora diga ser contrário à sua instalação neste momento.

Pacheco foi o articulador inicial da ideia de instituir um comitê nacional para enfrentamento da Covid-19, anunciado em 24 de março pelo presidente Jair Bolsonaro após uma reunião com ministros, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o presidente do STF, Luiz Fux. A princípio, o grupo será formado por Bolsonaro, pela cúpula do Legislativo e por um representante do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

Governadores e prefeitos foram excluídos do comitê --a interlocução das demandas dos Executivos estaduais e municipais será feita por Pacheco.

Hoje, no Brasil, a produção de vacinas é feita pela Fiocruz, responsável por doses da Astrazeneca, e pelo Instituto Butantan, que fabrica a Coronavac.