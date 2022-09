Pabllo Vittar tem contas bancárias bloqueadas pela Justiça; entenda

"A artista Pabllo Vittar nunca foi citada neste processo, tendo tomado ciência dessa demanda somente quando houve o bloqueio judicial de sua conta corrente. Assim que tomou ciência da situação, a sua equipe jurídica tomou as devidas providencias e espera reverter essa decisão em breve, uma vez que houve completo cerceamento do direito ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Trata-se de grande equívoco que espera seja revertido pela Justiça", diz nota enviado ao Estadão .

O caso foi aberto em 2018 e a compra teria sido feita em 2017, mas de acordo com a equipe de Pabllo, a artista nunca foi citada no processo e só ficou sabendo da demanda quando houve o bloqueio.

Pabllo Vittar teve suas contas bancárias bloqueadas a pedido do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. A artista está sendo processada por uma dívida no pagamento de um imóvel em Uberlândia, Minas Gerais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.