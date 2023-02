Ozempic é usado diariamente, contrariando indicação semanal do fabricante

Ele lembra que o Ozempic é sendo usado no Brasil com esta finalidade desde 2018 e que existem estudos que comprovam sua eficácia contra obesidade. "O uso de pequenas doses diárias não faz sentido, pois a grande vantagem é trazer conforto ao paciente", diz.

Para o endocrinologista Márcio Mancini, vice-presidente do Departamento de Obesidade da SBEM (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, não há impedimento ético para o uso offlabel do medicamento.

Foi assim com a empresária Ketery Filip, 45, que há seis meses procurou um endocrinologista e passou a fazer uso semanal do Ozempic. Desde então, perdeu cinco quilos. "Minha intenção é perder 12 kgs", diz ela, que faz musculação e mantém uma dieta balanceada.

O tratamento tem início com 0,25mg e aumenta, em geral, a cada quatro semanas. "Às vezes aumentamos em menos tempo, como duas semanas", afirma. A progressão vai de 0,25 mg para 0,5 mg, e pode chegar até 2,4 mg, a depender do paciente.

A endocrinologista Adriane Rodrigues, responsável pelo ambulatório de obesidade do Serviço de Endocrinologia e Metabologia do Hospital de Clínicas da UFPR (Universidade Federal do Paraná), afirma que a aplicação fracionada é feita em situações específicas.

