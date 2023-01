Ouvidoria pede imagens de câmeras que gravaram ação da Rota que matou 2 no centro de SP

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais da Rota receberam denúncia anônima de que uma quadrilha iria roubar uma casa em Cotia, na Grande São Paulo. Com isso, as equipes passaram a tentar localizar os veículos suspeitos.

A Ouvidoria também solicitou os laudos a serem produzidos pela Polícia Científica. "Assim que chegarem vamos produzir um relatório com a nossa leitura do caso", disse o ouvidor.

"Pedimos para a Polícia Militar imagens das câmeras dos policiais e dos sistemas de monitoramento do entorno", disse à Folha de S.Paulo o ouvidor da Polícia de São Paulo, Claudinho Silva. Segundo ele, as imagens das câmeras presas nas fardas devem mostrar pouca coisa, porque no início da ação os policiais estavam dentro da viatura.

