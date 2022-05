Oscar 2023 não vai aceitar filmes exibidos apenas no streaming

A 95.ª edição do Oscar está prevista para ser realizada em Los Angeles no dia 12 de março de 2023.

A organização ainda distribuiu diretrizes atualizadas para campanhas de premiação para "manter um alto grau de justiça e transparência" na forma como as empresas cinematográficas e os indivíduos promovem os filmes. Essas diretrizes se concentram em promoções, exibições, contato com membros e hospitalidade.

Os filmes qualificados podem estrear nos cinemas e em um serviço de streaming, mas sua exibição nos cinemas deve durar no mínimo sete dias consecutivos, com pelo menos uma exibição por dia em uma das salas selecionadas para que o filme seja elegível.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.