Oscar 2021: Homens ousam nas escolhas fashion

Já Alan S. Kim, de Minari - Em Busca da Felicidade, de bermuda no tapete vermelho - privilégio de quem tem 9 anos de idade. Ele faz David, papel inspirado no diretor Lee Isaac Chung

Os homens apareceram ousados nas escolhas fashion na cerimônia do Oscar neste domingo, 25. Colman Domingo, ator de A Voz Suprema do Blues, escolheu um terno pink, e Leslie Odom Jr., candidato aos Oscars de ator coadjuvante e canção por Uma Noite em Miami, um terno dourado.

