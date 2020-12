Operação Verão vai reforçar o policiamento no litoral de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Secretaria de Segurança Pública, do governo João Doria (PSDB), lançou nesta segunda-feira (21) a Operação Verão + Seguro 2020/2021, que enviará 2.938 policiais militares para 16 municípios do litoral sul e norte do estado, além do efetivo já empregado diariamente nessas cidades.

Segundo a secretaria, também haverá reforço no policiamento da capital com 235 soldados, que atuarão na área de comércio da região central. Nestes dias que antecedem o Natal, a aglomeração de pessoas tem sido cada vez mais comum na região da rua 25 de Março e ladeira Porto Geral.

O policiamento tanto no litoral quanto na capital também vai reforçar o cumprimento de medidas sanitárias contra o novo coronavírus, como o distanciamento social e o uso de máscaras.

Além do policiamento, o Corpo de Bombeiros vai realizar a operação Praia Segura com o objetivo de prevenir afogamentos a partir de atividades de busca e salvamento, resgate de embarcações em situações de risco, entre outras. Ao todo, serão 986 guarda-vidas, sendo 936 destinados ao litoral e 50 para reforçar a segurança de banhistas nas represas Billings e Guarapiranga, na capital e na Grande São Paulo.

A Polícia Civil também participará da operação e terá o efetivo total empenhado nas ações nas ruas, delegacias, em investigações de crimes e no atendimento à população.