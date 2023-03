Operação prende 15 suspeitos de integrar facção que comanda ataques no RN

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Operação deflagrada nesta quarta (22) por forças de segurança no Rio Grande do Norte prendeu 15 suspeitos de integrarem o Sindicato do Crime, grupo criminoso apontado como organizador dos ataques no estado.

Coordenada pelo Ministério Público do RN, a operação Sentinela cumpriu 13 mandados de prisão e 26 de de busca e apreensão na capital, Natal, e em mais nove cidades. Duas pessoas foram presas em flagrante com armas, drogas, celulares e dinheiro.

A maior parte dos detidos, segundo o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público, já tinha ligação com o Sindicato do Crime. Desde que os ataques começaram, há nove dias, foram efetuadas 168 prisões, de acordo com o governo do estado. Cinco mandados não foram cumpridos, e o MP diz que esses suspeitos já são considerados foragidos.

As investigações têm sido direcionadas para desarticular o comando da facção e as ordens para ataques, e as prisões desta quarta atingiram os três níveis mais altos da hierarquia, dizem os promotores.

O topo da cadeia de comando, segundo o Ministério Público, é formado pela "final", grupo com os fundadores da facção e responsável por tomar as grandes decisões. Abaixo está o "conselho", que tem integrantes presos e na rua. Em seguida vêm a "transparência" e as "linhas de frente", que coordenam a facção em bairros e cidades menores do estado.

A Promotoria diz que ações de desarticulação têm sido feitas nos últimos dois anos, com a transferência de 18 presos para presídios federais. Os promotores dizem ainda que, após o início da onda de ataques, mais dez pessoas foram transferidas para unidades pelo país, com restrição de comunicação e visitas supervisionadas.

O Ministério Público tem afirmado que o objetivo dos criminosos com os ataques é garantir o que considera regalias, como visita íntima, ventiladores nas celas e alimentação fornecida pela família. O órgão diz que não há previsão para os pedidos na lei de execução penal.

Ainda, investigadores apontam cooptação de pessoas que não são ligadas a facções, principalmente menores de idade, para participar dos ataques.

ENTENDA OS ATAQUES

A onda de violência começou na semana passada e tem como alvos prédios públicos, bancos, veículos e lojas. As investigações apontam que o Sindicato do Crime, facção dominante no Rio Grande do Norte, tem comandado os ataques no estado para pressionar por melhorias das condições nas penitenciárias.

Inspeções nos presídios também apontam a prática de tortura física e psicológica, com castigos e fornecimento de comida estragada para os detentos. A gestão da governadora Fátima Bezerra (PT) disse que vai apurar tais relatos.