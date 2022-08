Operação no Rio prende 37 suspeitos de violência contra mulher

"Infelizmente, a violência contra a mulher atinge a todas nós. Se for ameaçada, procure uma delegacia, não deixa a violência entrar em uma escalada. Sabemos que é difícil denunciar, mas já uma rede de apoio além da polícia. Contamos com o Ministério Público e a Defensoria Pública também", disse.

A delegada Gabriela Von Beauvais, diretora do Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM), também pediu que as mulheres denunciem os casos.

"Quando não há violência física, as mulheres muitas vezes não procuram ajuda por acharem que não vão conseguir ter provas. Nos casos de perseguição, de stalking, conseguimos levar o homem à prisão com testemunhas, trocas de mensagem de WhatsApp, postagens em redes sociais. Um dos suspeitos presos, por exemplo, telefonou para a vítima 80 vezes em um único dia, o que configura a perseguição", afirmou ela.

"São homens que perseguiam vítimas depois do término do relacionamento, iam ao trabalho, apareciam na casa, faziam ameaças de morte. São comportamentos que mostram que a violência não vai parar, que está em uma escalada. Esse homem que foi preso com uma arma iria consumar o crime que tanto ameaçava cometer", diz ela.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (8) prendeu 37 homens suspeitos de violência contra mulheres no estado —entre os crimes investigados estão perseguição e violência psicológica.

