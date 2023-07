Operação na cracolândia prende 15 em São Paulo

Um desses presos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas no mesmo local, há dois dias, contudo, após ser solto em audiência de custódia no sábado (29), foi novamente autuado neste domingo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma operação da Polícia Civil com o apoio da Guarda Civil Metropolitana na cracolândia resultou na prisão de 15 pessoas neste domingo (30), informou em nota a SSP (Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.