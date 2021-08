Operação derruba chefe de penitenciárias do Rio e novo escolhido também é investigado pela PF e foi delatado por Cabral

Além disso, pesquisas no sistema interno da corporação mostraram que Poubel acessou investigações de interesse do grupo de Cabral em que ele não atuava como delegado.

A PF ainda realizou algumas diligências e descobriu que, em 2014, Poubel esteve no gabinete do então governador Sérgio Cabral.

O inquérito foi aberto após os investigadores encontrarem no celular de Braga uma série de conversas e registros de encontros com o delegado federal.

Segundo Cabral, o delegado, entre 2012 e 2013, teria procurado a cúpula do governo fluminense para fornecer informações sobre investigações em andamento na PF do Rio que envolviam Hudson Braga.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a Polícia Federal prender Raphael Montenegro, então secretário de Administração Penitenciária do Rio, por suspeita de ligação com uma facção criminosa, o governador Cláudio Castro escolheu para a vaga Victor Hugo Poubel.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.