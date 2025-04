Operação da PF que mirou prefeito de Sorocaba já apreendeu R$ 1,7 mi em dinheiro vivo

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A operação da Polícia Federal deflagrada nesta quinta-feira (10) em Sorocaba, interior de São Paulo, contra uma organização criminosa suspeita de desviar recursos públicos destinados à saúde, já soma R$ 1,7 milhão em valores apreendidos em espécie.

Investigadores cumpriram mandados de busca e apreensão na casa do prefeito Rodrigo Manga (Republicanos), na sede da prefeitura e na secretaria de Saúde, além do diretório municipal do partido Republicanos e da residência do antigo secretário de Administração.

A residência da cunhada do prefeito e do seu marido e uma igreja comandada pelo casal também foram alvos da PF, que teria identificado transações suspeitas.

No veículo de um dos investigados, policiais encontraram caixas com grandes quantidades de notas, totalizando R$ 863,8 mil. Mais cerca de R$ 896 mil foram encontrados em cofres ou com outros investigados, totalizando mais de R$ 1,7 milhão.

No total, a PF cumpriu 33 mandados de busca e apreensão nas cidades de Sorocaba, Araçoiaba da Serra, Votorantim, Itu, São Bernardo do Campo, São Paulo, Santo André, São Caetano do Sul, Santos, Socorro, Santa Cruz do Rio Pardo e Osasco, todas no estado de São Paulo, e em Vitória da Conquista, na Bahia.

Mais de cem policiais federais participaram da ação. A investigação começou em 2022, após suspeitas de fraudes na contratação da OS Iase (Organização Social Instituto de Atenção à Saúde e Educação) para administrar, operacionalizar e executar ações e serviços de saúde no município.

Também foram identificados, segundo a PF, atos de lavagem de dinheiro, por meio de depósitos em espécie, pagamento de boletos e negociações imobiliárias.

Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, peculato, contratação direta ilegal e frustração de licitação, de acordo com a PF.

Após a operação, Manga divulgou um vídeo irônico, onde aparece descalço na rua onde mora, usando bermuda e camiseta preta, ironizando as buscas feitas pela PF.

"Foi eu lançar minha pré-candidatura a presidente da República, pontuar em terceiro lugar nas pesquisas internas, em segundo lugar para o governo do estado, mandaram a Polícia Federal aqui em casa por causa da denúncia, da denúncia, da denúncia, e acharam algumas coisas aqui em casa: bolo de cenoura, nutella e o pokémon que o meu filho tanto ama", disse.

Ele afirmou que vai intensificar a campanha e diz que não tem medo do presidente Lula (PT).

"Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mudar minha pré-candidatura agora. Eu vou intensificar mais ainda. Eu não tenho medo de você, presidente Lula, e de nenhuma outra autoridade que está incomodada com a nossa ascensão. Nós vamos mudar esse país. Nós vamos mudar a qualidade de vida da população", disse para a câmera.

A Prefeitura de Sorocaba afirmou, em nota, que a operação também aconteceu em outras cidades e que colabora para que todos os fatos sejam brevemente esclarecidos.

A nota ainda destaca que a operação acontece no "momento de grande projeção da cidade e do nome do prefeito Rodrigo Manga no cenário nacional, inclusive pontuando com destaque em pesquisas para governador do Estado de São Paulo e presidente do Brasil".

"Não é a primeira vez na história que vemos 'forças ocultas' se levantarem contra representantes que se projetam como uma alternativa ao sistema e dão voz ao povo. Recentemente, por exemplo, Rodrigo Manga entrou em embates contra o aumento de impostos de alimentos básicos, combustíveis e remédios, bem como a criação de novos pedágios", conclui o comunicado.

Manga, ou Rodrigo Maganhato, conseguiu a reeleição em primeiro turno com 73,75% dos votos válidos no ano passado. Em 2020, Manga havia sido eleito a em votação apertada, ao derrotar Jaqueline Coutinho (PSL).

Dono de uma estratégia de marketing agressiva, Manga posta vídeos curtos diariamente no Instagram e no TikTok. As peças rapidamente renderam a ele o apelido de "prefeito tiktoker", mesma alcunha dos também prefeitos João Campos (PSB), do Recife, e Topázio Neto (PSD), de Florianópolis.