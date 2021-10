Operação contra assaltos a banco deixa 25 suspeitos mortos em Minas Gerais

RIO DE JANEIRO, RJ, E SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Uma operação conjunta entre as polícias Militar e Rodoviária Federal terminou, na madrugada deste domingo (31), com a morte de 25 suspeitos de estarem planejando assaltos a banco na cidade de Varginha (MG). Não há registro de policiais mortos ou feridos.

