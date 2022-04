Ópera recria trajetória de Aleijadinho em produção nas ruas de Ouro Preto

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

"Tratar da história do Aleijadinho nos permite refletir sobre diversos temas, como a questão racial. Ouro Preto foi construída com sangue escravo e há uma série de legados ainda presentes em nossa sociedade. Da mesma forma que é preciso abordar o trabalho do Aleijadinho, sua relação com a arte, muito forte."

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.