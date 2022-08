'Onoda' trata do irracionalismo militar que produz fanáticos obedientes

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Ordens que Onoda segue ao longo de décadas. Vai perdendo os companheiros, um a um, até terminar absolutamente só. Mata reses em busca de alimentação. Ataca também os camponeses filipinos que, em vão, tentam lhe explicar que a guerra havia terminado. Onoda não acredita. Escuta um rádio e pensa que as notícias são transmitidas com o propósito de confundir sua mente. Vê nos aviões americanos que passam sobre sua cabeça a confirmação de que a ilha encontra-se sob ataque. Todos os indícios são interpretados como ardis do inimigo para enganá-lo.

Ordem se cumpre. Cegamente. Sem discutir. Essa, a filosofia de fundo que inspira Onoda - 10 Mil Noites na Selva, filme do francês Arthur Harari. O "herói" é o soldado japonês Hiroo Onoda, famoso por ter prosseguido em sua luta solitária 30 anos após o fim da 2ª Guerra Mundial. Mesmo depois de o Japão ter se rendido em 1945, Onoda persistiu em seu combate particular na selva filipina, para onde havia sido enviado em 1944. Apenas em 1974 entregou suas armas.

