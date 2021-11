Ônibus tomba em trecho de serra da rodovia Oswaldo Cruz

Segundo os bombeiros, o atendimento também conta com um helicóptero da Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ainda não foi divulgado quantas pessoas foram feridas no acidente.

Dez viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas até o local para socorrer as vítimas.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ônibus de turismo tombou no trecho de serra da rodovia Oswaldo Cruz, no km 75,8, altura de São Luiz do Paraitinga (SP) na manhã deste sábado (13).

