Ônibus escolar cai de ponte e deixa duas crianças feridas em RO

Segundo o prefeito do município, Ney da Paiol (PSD), o veículo "escorregou" e caiu parcialmente no rio, mas apenas duas crianças tiveram ferimentos leves.

O ônibus levava o motorista, uma monitora e oito estudantes da escola para casa no momento do acidente.

