Ônibus despenca de viaduto em Salvador e motorista sai com ferimentos leves

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ônibus caiu em um viaduto na BR-324, na região do bairro de Porto Seco Pirajá, em Salvador, por volta das 5h da manhã desta segunda (19). Segundo o "Jornal da Manhã", da TV Bahia, afiliada da Globo na região, o motorista perdeu o controle e bateu contra o muro de proteção no sentido de Feira de Santana.

O condutor estava transportando os rodoviários da empresa e seguia para a garagem quando ocorreu o acidente no km 618. Segundo o diretor do Sindicato dos Rodoviários, Válter Manuel da Silva, o motorista está bem de saúde.

"Ele tinha escoriações por fora. Eu conversei com ele, ele estava falando muito bem. Ele foi para o hospital fazer exames internos para ver se há ferimentos internos", informou ele à TV.

Um segundo rodoviário também estaria no veículo no momento do acidente, segundo o diretor do Sindicato. Ele não sofreu ferimentos graves. No entanto, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou ao UOL que no ônibus só havia o condutor.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o ônibus ficou "pendurado" entre o viaduto e o chão.

A Transalvador (Superintendência de Trânsito de Salvador) informou que enviou um guincho para tentar uma retirada, mas que será necessário o apoio de mais um equipamento de outro órgão.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) disse que a via lateral de acesso ao bairro Pirajá está totalmente interditada no sentido decrescente e que o ônibus permanece pendurado apoiado no solo.

"O veículo encontrava-se apenas com o manobrista, que teve ferimento leve. Não havia passageiros. Equipe da PRF e Concessionária da Via Bahia no local", informou o órgão, que aguarda procedimento para a retirada do ônibus com guindaste.