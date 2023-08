Ônibus com torcedores do Corinthians capota, e 8 morrem em MG

A caravana do Vale do Paraíba estava em uma curva e se chocou contra um barranco antes de capotar. O acidente aconteceu por volta das 2h50.

O acidente aconteceu no km 525 da BR-381, descida da serra, em Minas Gerais. Eles voltavam para São Paulo após uma partida entre Cruzeiro e Corinthians no Mineirão. Os clubes empataram em 1 a 1.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ônibus com torcedores do Corinthians capotou na madrugada deste domingo (20) na rodovia Fernão Dias, em Brumadinho (MG).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.