Ônibus com time de futebol juvenil cai de ponte em MG

Em nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que não tem informações sobre a altura da ponte em que foi registrado o acidente. As mortes confirmadas pela corporação são de um adulto e três adolescentes, que não tiveram os nomes divulgados. O ônibus levava o motorista, quatro membros da comissão técnica e os jogadores. Ele tinha percorrido pouco mais de 300 km até sofrer o acidente na ponte, que passa sobre um pequeno rio. A operação de resgate é feita com o veículo ainda de cabeça para baixo, mas fora d'água. A reportagem tenta contato pelas redes sociais com representantes do EC Vila Maria Helena. Se houver retorno, a matéria será atualizada.

O veículo levava 33 pessoas, sendo 28 adolescentes que jogaram a "Copa Nacional de Base" pelo Esporte Clube Vila Maria Helena, ligado a um projeto social na cidade da Baixada Fluminense. A informação foi confirmada à reportagem pela organização do campeonato, que aconteceu entre os dias 26 e 29 de janeiro e contou com times nas categorias sub-13, sub-15 e sub-17.

