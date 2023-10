Ônibus capota em rodovia de SP e deixa 8 mortos

Eles participavam de uma missa no Santuário Nossa Senhora Aparecida do Beato Donizetti, segundo prefeito de Tambaú (SP), Leonardo Spiga Real (PSDB). Nas redes sociais, ele desejou os "mais sinceros sentimentos".

O capotamento ocorreu por volta das 16h50. Os passageiros do ônibus teriam partido de Tambaú (SP) com destino para Monte Alto (SP), de acordo com as autoridades.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ônibus capotou na Rodovia Deputado Cunha Bueno (SP-253), em Guatapará, a cerca de 300 quilômetros da capital paulista, neste domingo (1º). Segundo o Corpo de Bombeiros, oito pessoas morreram no local do acidente.

