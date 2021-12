Ônibus cai em ribanceira e deixa cinco mortos em Goiás

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo um carro, um ônibus e um caminhão na BR-153, na altura do município de Aparecida de Goiânia (GO), deixou cinco vítimas fatais e 40 feridos na madrugada desta sexta-feira (24).

O ônibus da empresa Real Expresso fazia o trajeto entre São Paulo e Brasília quando, por volta de 2h, chocou-se contra a lateral de uma viatura da concessionária Triunfo Concebra, responsável pela gestão da rodovia e, em seguida, colidiu frontalmente com uma carreta que vinha em sentido contrário.

Com o choque, o ônibus saiu da pista e tombou em uma área lateral da rodovia, caindo em um barranco.

A rodovia tem duas pistas separadas que funcionam como vias de mão única. O acidente, contudo, aconteceu em um desvio de mão dupla que foi criado por conta de uma cratera que se abriu na pista ao lado há cerca de duas semanas.

Em nota, a concessionária Triunfo Concebra informou que a sinalização no local "continua reforçada com a utilização de painéis eletrônicos nas proximidades informando o desvio contingencial em razão de obras na pista, contando ainda com cones refletivos, luminosos e diversas viaturas com sinalização intermitente para orientação e suporte aos usuários".

As cinco vítimas fatais estavam no ônibus, que tinha 45 pessoas entre motoristas e passageiros. O motorista do caminhão ficou ferido. Ao todo, 14 pessoas foram levadas para hospitais da região. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

A concessionária informou que o trecho da rodovia está liberado e segue com velocidade reduzida na região, exigindo cuidado e atenção dos motoristas no respeito à sinalização e distância segura do veículo a frente.

A concessionária também informou que, por motivos a serem apurados, o ônibus não respeitou a sinalização, invadiu a linha divisória de pista e chocou-se contra a lateral da viatura.

Em nota, a empresa Real Expresso manifestou pesar pelo acidente e informou que acionou as equipes de contingência da empresa que se deslocaram até o local para prestar atendimento às vítimas.

"Neste momento, a prioridade é o atendimento sem restrições aos passageiros e seus familiares e a tripulação. As causas do acidente serão apuradas em procedimento interno da empresa. [...] Estamos trabalhando em conjunto com as Polícias Rodoviária e Civil para que tudo seja o quanto antes esclarecido", informou.