Ônibus BRT tomba na zona oeste do Rio e uma passageira morre

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um BRT, tipo de ônibus articulado, tombou após se envolver em um acidente na noite desta quarta-feira (10), na zona oeste do Rio de Janeiro. Uma passageira morreu no local e pelo menos 34 pessoas ficaram feridas.

As vítimas estão sendo avaliadas e encaminhadas para os hospitais Miguel Couto, Lourenço Jorge, Albert Schweitzer, Getúlio Vargas, D. Pedro II e Rocha Faria. Ambulâncias do Samu também estão no local. Ainda não há informações precisas a respeito do estado de saúde dos feridos.

O acidente aconteceu entre as estações Mato Alto e Embrapa, em Guaratiba, por volta das 19h40, depois que um carro de passeio invadiu a pista exclusiva do BRT.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o ônibus tombado e pessoas deitadas no chão, enquanto outras choram. "É muita gente machucada", afirma o homem que grava as imagens. Também aparece na gravação um carro virado e outro veículo com uma batida na parte traseira.

Em nota, o Centro de Operações Rio informou que partes da avenida Dom João VI foram bloqueadas, e que há retenção nos dois sentidos.

O prefeito Eduardo Paes (DEM) publicou no Twitter que está acompanhando o acidente. "Nesse momento chegando para reunião com governador do Estado tratando da pandemia", escreveu.

O BRT é um tipo de transporte coletivo que circula no Rio de Janeiro desde 2012, conectando regiões da zona oeste da cidade. O sistema acumula problemas como estações depredadas, superlotação, buracos nos corredores exclusivos e problemas financeiros.