Ônibus bate em caminhão e acidente deixa um morto e 8 feridos em MG

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem morreu após o ônibus que dirigia colidir com um caminhão na madrugada de hoje na BR-116 entre as cidades de Muriaé e Laranjal, em Minas Gerais.

A frente do ônibus bateu na lateral do caminhão. Chovia no momento do acidente e a Polícia Rodoviária Federal investiga as causas do acidente.

O motorista do ônibus ficou preso às ferragens e morreu no local. O veículo transportava 57 passageiros e dois motoristas se revezavam na condução. Eles haviam saído de São Paulo (SP) e seguiam para Vitória da Conquista (BA).

Outras oito pessoas ficaram feridas. Sete passageiros do ônibus e um passageiro do caminhão apresentaram ferimentos leves e foram levadas ao hospital.

No caminhão, estavam o motorista e um passageiro. A carreta seguia da cidade de Divino em direção a São Paulo.

A rodovia foi interditada totalmente no trecho. Ainda não há previsão de liberação, de acordo com a concessionária EcoRioMinas.