Ônibus articulado pega fogo na av. Nove de Julho, no centro de São Paulo

Os agentes trabalham no rescaldo. A via precisou ser bloqueada nos dois sentidos para o atendimento da ocorrência.

De acordo com os bombeiros, não houve vítimas já que os passageiros conseguiram sair do ônibus antes que ele fosse consumido pelas chamas.

Uma moradora do 18º andar do edifício ao lado disse que seu apartamento foi tomado pela fumaça preta.

Uma densa fumaça preta se espalhou pela região.Uma pessoa que dizia estar no ônibus afirma que houve algo no tanque de combustível, pois o cheiro de queimado começou dez minutos antes da explosão.

Os bombeiros foram acionados por volta das 12h30 e atuava com duas equipes no local.

