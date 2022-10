ONG faz campanha para trocar boné usado por Lula por alimentos

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A ONG Voz das Comunidades, do Rio, iniciou uma campanha para que pessoas troquem cestas básicas por um boné com a inscrição CPX (Complexo), que foi usado pelo candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante visita ao Complexo do Alemão, na última quarta-feira (12).

A meta é alcançar mil doações de cestas para famílias em situação de vulnerabilidade social.

A proposta foi feita pelo líder comunitário e jornalista Renê Silva, um dos organizadores da visita de Lula ao Complexo.

Renê deu o boné de presente ao petista, que o utilizou durante a caminhada no conjunto de 13 favelas da zona norte do Rio. Redes bolsonaristas associaram falsamente o boné a criminosos.

Durante o debate da Band deste domingo (16), o presidente Jair Bolsonaro mencionou a visita de Lula, errando o nome do lugar e chamando quem acompanhou o ato de bandido.

"Seu Lula, amizade com bandido. Eu conheço o Rio de Janeiro, o senhor esteve atualmente no Complexo do Salgueiro. Não tinha nenhum policial ao seu lado. Só traficante".

A segurança de Lula na ocasião foi feita por agentes das polícias Federal e Militar.

Sobre o ato, Lula respondeu. "Fui numa comunidade no Complexo do Alemão, povo extraordinário, trabalhador, fizemos uma passeata extraordinária e exuberante, e ali não tinha bandido na passeata. Ali tinha mulheres e homens que trabalham, que levantam cinco horas da manhã para trabalhar. Os bandidos o senhor sabe onde estão. Tinha um vizinho seu que tinha cem armas dentro de casa".

Lula referiu-se a Ronnie Lessa, acusado de participar do homicídio da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do seu motorista Anderson Gomes.