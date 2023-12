Onda arrasta caminhonete e fere 8 pessoas nos Estados Unidos

Vários resgates aconteceram no mar por causa do mar agitado. A situação levou as autoridades locais a fecharem o píer de Ventura.

As ondas alcançaram 6 metros de altura na quinta e invadiram as ruas que ficavam próximas a faixa de areia da cidade norte americana.

SÃO PAULO. SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pessoas que acompanhavam a ressaca do mar em Ventura, na Califórnia, foram surpreendidas por uma onda que avançou sobre a calçada. Uma caminhonete foi arrastada e 8 pessoas ficaram feridas de acordo com os bombeiros.

