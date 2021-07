Oito cidades paulistas tiveram temperaturas negativas ou com 0ºC nesta madrugada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O frio intenso que atinge as regiões Sul e Sudeste do Brasil não poupou cidades do interior do estado de São Paulo que chegaram a registrar temperaturas negativas. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), cinco municípios paulistas registraram mínimas inferiores a 0ºC e outros três, 0ºC.

Quem encabeça o topo dessa lista é Rancharia (525 km de SP), com -4,1ºC. A cidade está localizada a menos de 60 km de Presidente Prudente, uma das regiões tradicionalmente mais quentes do estado de São Paulo. Entretanto, as baixas temperaturas no município são comuns no inverno por, entre outros motivos, estar a 519 metros acima do nível do mar. Porém, os -4,3ºC desta sexta-feira superaram o recorde de junho de 2011, quando foram anotados -3,6ºC.

Rancharia superou até a Campos do Jordão (181 km de SP), ponto turístico muito requisitado no inverno. A cidade localizada na região da Serra da Mantiqueira anotou -2,6ºC nesta sexta, ainda segundo o Inmet.

Integrante da região de Sorocaba, São Miguel Arcanjo (190 km) registrou a terceira menor temperatura do estado nesta sexta, com -1,8ºC. As outras duas cidades abaixo de 0ºC foram Valparaíso (505 km de SP), com -0,8ºC, e Ituverava (413 km de SP), com -0,1C. Esses dois municípios também estão localizados em regiões quentes, já que são próximas a Araçatuba (no caso de Valparaíso), e Franca (Ituverava).

Segundo Pedro Luis Côrtes, professor do programa de pós-graduação em Ciência Ambiental do IEE (Instituto de Energia e Ambiente) da USP, a atual frente fria é mais severa do que as outras que já atuaram na região.

"Observamos que nos últimos anos tivemos poucos episódios de frio intenso. Se formos comparar com as décadas de 1960 até 1980 com o período a partir dos anos 1990, perceberemos médias de temperaturas mais elevadas mesmo no inverno", afirma.

O especialista explica que, em comum, as cidades que registraram frio mais intenso estão em pontos mais elevados, concentram áreas menos urbanizadas e com mais vegetações, o que colabora para dificultar o armazenamento de calor do sol.

Cortês, entretanto, avalia que as baixas temperaturas registradas no Sul e Sudeste não são um fenômeno isolado e comprova mais uma vez as mudanças climáticas em curso. "Veja o calor intenso no Canadá, a chuva torrencial na Alemanha e Bélgica e enchentes na China. A previsão para Londres é de verão com temperaturas de 40ºC", diz.

Capital e Grande SP

A capital paulista, por pouco, não teve a temperatura mais baixa dos últimos 21 anos. Na verdade, por 0,8ºC. Segundo o Inmet, nesta sexta, a principal estação meteorológica do instituto no município, localizada no mirante de Santana (zona norte), anotou 4,3ºC. Trata-se do recorde dos últimos cinco anos, ficando atrás somente dos gélidos 3,5ºC do dia 13 de junho de 2016.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura, porém, a capital registrou nesta sexta a mínima média de 3,2ºC, a temperatura mais baixa desde 2004, quando a instituição iniciou os registros na cidade.

A mínima absoluta também registrou novo recorde de -3ºC, em Marsilac, no extremo sul de São Paulo. Em Capela do Socorro, também na zona sul, foi registrado -2ºC.

Além da estação localizada na zona norte, o Inmet também mantém estação no Sesc-Interlagos (zona sul). A estação automática instalada ali registrou 3,6°C, recorde desde que as aferições começaram a ser feitas por lá, em março de 2018.

Em outras cidades da Grande São Paulo, o frio mais intenso foi registrado em Barueri, com temperatura mínima de 1,5°C. Até então o recorde era de 1,7°C em 28 de junho de 2011, no ano em que a estação foi aberta.

ALERTA E PREVISÃO

A Defesa Civil Estadual emitiu um alerta na tarde desta sexta a respeito de fortes ventos, que devem provocar ondas de até quatro metros no litoral paulista.

Ainda segundo o órgão, várias cidades do interior do estado ainda terão frio intenso nesta sexta. Presidente Prudente, Ribeirão Preto e Iguape devem ter mínimas de 3ºC. Aparecida e Itu, 2ºC. No litoral paulista, Santos deve registrar mínima de 8ºC.

Para o fim de semana, as temperaturas logo nas primeiras horas do dia devem ser maiores do que as registradas nos últimos dias, porém, o frio continua e as máximas não devem ultrapassar os 19ºC.

Na cidade de São Paulo, segundo o Inmet, o sábado (31) deve ter mínima de 6ºC e máxima de 18ºC. No domingo, dia 1º de agosto, as temperaturas devem oscilar entre 8ºC (mínima) e 18ºC (máxima).

Frio no interior do estado

Rancharia -4,1ºC

Campos do Jordão -2,6ºC

São Miguel Arcanjo -1,8ºC

Valparaíso -0,8ºC

Ituverava -0,1ºC

Ibitinga 0ºC

Pradópolis 0ºC

Dracena 0ºC

Fonte: Inmet