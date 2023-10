Oftalmologista é preso por suspeita de importunação sexual em Goiânia

O Ministério Público Federal é outro órgão que pode receber denúncias, inclusive pela internet. Ainda podem ser acionados o Ministério da Mulher por meio do Ligue 180, canal do governo federal que funciona 24 horas por dia -funciona também por WhatsApp no número (61) 9610-0180. O Disque Saúde, do Ministério da Saúde, é outra alternativa, e funciona no número 136.

Segundo a mulher, o suspeito teria esfregado o órgão genital contra ela e passado a mão no corpo dela no momento em que fazia um exame.

A vítima, de 37 anos, procurou a delegacia para contar que sofreu o assédio no consultório do médico nesta segunda-feira (30).

Your browser does not support the video tag.

